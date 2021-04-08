Zoom предлагает госсектору России покупать доступ к сервису через сайт. Другой вариант исключен

Американская компания Zoom Video Communications объяснила свой запрет дистрибьюторам продавать доступ к сервису для госсектора России. Там ответили, что все клиенты могут приобрести услуги напрямую — через сайт платформы.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявление Zoom.

«Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторах могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — говорится в заявлении компании, которое приводит издание.

Накануне стало известно, что RightConf — дистрибьютор Zoom в России — направил партнерам письмо о том, что руководство Zoom запретило предоставлять государственным компаниям и учреждениям платный доступ к своему сервису. Без него вузы, госкомпании и государственные структуры не смогут пользоваться корпоративной связью Zoom, их видеоконференции будут ограничены стандартными 40 минутами.

По оценкам TrueConf, Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России, заняв 25% рынка.