Zoom предлагает госсектору России покупать доступ к сервису через сайт. Другой вариант исключен

Американская компания Zoom Video Communications объяснила свой запрет дистрибьюторам продавать доступ к сервису для госсектора России. Там ответили, что все клиенты могут приобрести услуги напрямую — через сайт платформы.
Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявление Zoom.
«Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторах могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — говорится в заявлении компании, которое приводит издание.
Накануне стало известно, что RightConf — дистрибьютор Zoom в России — направил партнерам письмо о том, что руководство Zoom запретило предоставлять государственным компаниям и учреждениям платный доступ к своему сервису. Без него вузы, госкомпании и государственные структуры не смогут пользоваться корпоративной связью Zoom, их видеоконференции будут ограничены стандартными 40 минутами.
По оценкам TrueConf, Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России, заняв 25% рынка.
- Российские СМИ отмечали, что Zoom не первая компания, которая решила прекратить или ограничить предоставление услуг в России. В декабре стало известно, что Microsoft отказалась продавать софт Московскому техническому университету имени Баумана, поскольку вуз подпадает под санкции США за подготовку специалистов в области вооружений. Эксперты считают, что Zoom также опасается американских санкций.
- За время пандемии коронавируса видеоконференции стали распространенным заменителем живых встреч рабочих коллективов. Прибыли Zoom за год пандемии выросли почти в 10 раз. За финансовый год компания получила $995,7 миллиона чистой прибыли.