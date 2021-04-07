ЗМІ дізналися про ще одну дружину Кадирова. Вони познайомилися на «першому і останньому» конкурсі краси у Чечні, їй було 15 років

Російське видання «Проект» дізналося, що у глави Чечні Рамзана Кадирова є як мінімум дві дружини. На них зареєстрована нерухомість на загальну вартість майже 800 мільйонів рублів.

Про це йдеться у розслідуванні видання.

За даними журналістів, Кадиров познайомився зі своєю «другою дружиною» Фатімою Хазуєвою у 2006 році — на «першому і останньому конкурсі краси у сучасній Чечні». Конкурс організував уряд, а заявки збирали у бібліотеці. Переможниці обіцяли автомобіль Toyota і путівку в Європу на двох. Організатори наголошували, що конкурс «проходить за ісламськими канонами».

Фатіма Хазуєва на фото справа. Проект

Хазуєва, якій на той час було 15 років, посіла друге місце. Через чотири роки після конкурсу краси вона стала власницею 130-метрової квартири, а через рік — 290-метрової квартири, яка може коштувати 120 мільйонів рублів. Цей будинок розташований через дорогу від житлового комплексу, де володіє квартирою офіційна дружина Кадирова Медні. Крім того, в 2017 році Хазуєва отримала у власність ще одну квартиру (200 кв. м), яку оцінюють майже в 200 мільйонів рублів.