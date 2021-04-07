СМИ узнали о еще одной жене Кадырова. Они познакомились на «первом и последнем» конкурсе красоты в Чечне, ей было 15 лет

Российское издание «Проект» узнало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова есть как минимум две жены. На них зарегистрирована недвижимость общей стоимостью почти 800 миллионов рублей.

Об этом говорится в расследовании издания.

По данным журналистов, Кадыров познакомился со своей «второй женой» Фатимой Хазуевой в 2006 году — на «первом и последнем конкурсе красоты в современной Чечне». Конкурс организовало правительство, а заявки собирали в библиотеке. Победительнице обещали автомобиль Toyota и путевку в Европу на двоих. Организаторы отметили, что конкурс «проходит по исламским канонам».

Фатима Хазуева на фото справа. Проект

Хазуева, которой в то время было 15 лет, заняла второе место. Через четыре года после конкурса красоты она стала обладательницей 130-метровой квартиры, а через год — 290-метровой квартиры, которая может стоить 120 млн рублей. Этот дом расположен через дорогу от жилого комплекса, где владеет квартирой официальная жена Кадырова Медни. Кроме того, в 2017 году Хазуева получила в собственность еще одну квартиру (200 кв. м), которая оценивается почти в 200 миллионов рублей.