СМИ узнали о еще одной жене Кадырова. Они познакомились на «первом и последнем» конкурсе красоты в Чечне, ей было 15 лет

Российское издание «Проект» узнало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова есть как минимум две жены. На них зарегистрирована недвижимость общей стоимостью почти 800 миллионов рублей.
Об этом говорится в расследовании издания.
По данным журналистов, Кадыров познакомился со своей «второй женой» Фатимой Хазуевой в 2006 году — на «первом и последнем конкурсе красоты в современной Чечне». Конкурс организовало правительство, а заявки собирали в библиотеке. Победительнице обещали автомобиль Toyota и путевку в Европу на двоих. Организаторы отметили, что конкурс «проходит по исламским канонам».
Хазуева, которой в то время было 15 лет, заняла второе место. Через четыре года после конкурса красоты она стала обладательницей 130-метровой квартиры, а через год — 290-метровой квартиры, которая может стоить 120 млн рублей. Этот дом расположен через дорогу от жилого комплекса, где владеет квартирой официальная жена Кадырова Медни. Кроме того, в 2017 году Хазуева получила в собственность еще одну квартиру (200 кв. м), которая оценивается почти в 200 миллионов рублей.
По данным Россреестра, на Хазуеву также зарегистрирован дворец в Грозном, расположенный напротив рабочей резиденции Кадырова.
И Хазуева, и первая официальная жена Медни, как отмечает издание, числятся сотрудницами администрации главы Чечни.
- В июле 2020 года Госдепартамент США внес Кадырова, его жену и дочерей в санкционный список за грубые нарушения прав человека. А 10 декабря США и Великобритания добавили в список несколько организаций и лиц из окружения Кадырова.
- Президент России Владимир Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-майора. Также у Кадырова есть орден «За заслуги в организации выборов», медаль «За освобождение Крыма», почетный орден «За самоотверженный труд во имя детей», орден Доброты, звание «Заслуженный защитник прав человека» и звание академика «за восстановление мира в Чечне».