Фонд держмайна вперше продасть на онлайн-аукціоні хлібокомбінат

Фонд державного майна виставив на приватизацію «Дунаєвський комбінат хлібопродуктів». Підприємство стане першим хлібокомбінатом, який буде виставлено на онлайн-аукціон.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Торги відбудуться 7 травня. Обʼєкт складається з будівель та споруд загальною площею майже 80 тис. кв. м, серед яких: адмінбудинок з їдальнею, пекарні, елеватори, млинзавод, лабораторія, склади, цехи, гаражі, інші господарські будівлі.

Стартова ціна на актив складає 187,6 млн гривень, а прийом заявок на участь в аукціоні триватиме до 6 травня.

«Приватизація комбінату хлібопродуктів — це вигода для всіх учасників процесу: держава отримає кошти до бюджету та пожвавлення економічної активності, інвестори — важливі для розвитку бізнесу активи, місцеві громади — робочі місця та розвиток територій», — пояснили у ФДМУ.