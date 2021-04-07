Фонд госимущества впервые продаст на онлайн-аукционе хлебокомбинат

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию «Дунаевский комбинат хлебопродуктов». Предприятие станет первым хлебокомбинатом, который будет выставлен на онлайн-аукцион.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Торги состоятся 7 мая. Объект состоит из зданий и сооружений общей площадью почти 80 тыс. кв. м, среди которых: административное здание со столовой, пекарни, элеваторы, мельничный завод, лаборатория, склады, цеха, гаражи, другие хозяйственные постройки.

Стартовая цена актива составляет 187,6 млн гривен, а прием заявок на участие в аукционе продлится до 6 мая.

«Приватизация комбината хлебопродуктов — это выгода для всех участников процесса: государство получит средства в бюджет и оживление экономической активности, инвесторы — важные для развития бизнеса активы, местные общины — рабочие места и развитие территорий», — пояснили в ФГИУ.