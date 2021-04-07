Кім Кардашʼян офіційно стала мільярдеркою

Її власний капітал досяг $1 мільярда завдяки брендам косметики та одягу, а також доходів від телебачення, реклами та інвестицій. Зараз вона входить у число 2 755 найбагатших людей світу. Список очолює засновник Amazon Джефф Безос — зі статком у $177 мільярдів.

Чоловік Кардашʼян репер Каньє Уест, з яким вона розлучається, також у цьому списку зі $1,8 мільярда, однак її сестру Кайлі Дженнер видалили із переліку мільярдерів ще у травні минулого року — журнал Forbes стверджував, що вона роками «роздувала успіх свого бізнесу».

Як Кім це зробила?

Forbes підрахував, що статки 40-річної Кім виросли у жовтні з $780 мільйонів до $1 мільярда — в основному завдяки її частці у косметичному бізнесі KKW Beauty і компанії Skims, що виробляє білизну для корекції фігури, а також завдяки продажу 20% акцій KKW Beauty косметичному гіганту Coty за $200 мільйонів.

KKW Beauty запустили у 2017 році, а Skims — у 2019. Спочатку бренд білизни називався Kimono, однак це викликало невдоволення серед японців, і Кім змінила назву на Skims.

Вперше Кім Кардашʼян отримала популярність у 2007 році як зірка телевізійного реаліті-серіалу про її родину «Сімейство Кардашʼян». В Instagram у неї 213 мільйонів підписників, а в Twitter — майже 70 мільйонів. У лютому вона подала на розлучення з репером Каньє Вестом. У шлюбі вони прожили майже 7 років і мають чотирьох дітей. Для Кардашʼян це розлучення стане третім.