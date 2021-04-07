Ким Кардашьян официально стала миллиардершей

Звезда американского реалити-шоу, блогер и предприниматель 40-летняя Ким Кардашьян Уэст получила статус миллиардера. Об этом сообщает Forbes.
Ее собственный капитал достиг $1 миллиарда благодаря брендам косметики и одежды, а также доходов от телевидения, рекламы и инвестиций. Сейчас она входит в число 2 755 самых богатых людей мира. Список возглавляет основатель Amazon Джефф Безос — с состоянием в $177 миллиардов.
Муж Кардашьян рэпер Канье Уэст, с которым она разводится, также в этом списке с $1,8 миллиарда, однако ее сестру Кайли Дженнер удалили из списка миллиардеров еще в мае прошлого года — журнал Forbes утверждал, что она годами «раздувала успех своего бизнеса».
Как Ким это сделала?
Forbes подсчитал, что состояние 40-летней Ким выросло в октябре с $780 миллионов до $1 миллиарда — в основном благодаря ее доле в косметическом бизнесе KKW Beauty и компании Skims, что производит белье для коррекции фигуры, а также продаже 20% акций KKW Beauty косметическому гиганту Coty за $200 миллионов.
KKW Beauty запустили в 2017 году, а Skims — в 2019. Сначала бренд белья назывался Kimono, однако это вызвало недовольство среди японцев, и Ким сменила название на Skims.
Впервые Ким Кардашьян получила популярность в 2007 году как звезда телевизионного реалити-сериала о ее семье «Семейство Кардашьян». В Instagram у нее 213 миллионов подписчиков, а в Twitter — почти 70 миллионов. В феврале она подала на развод с рэпером Канье Уэстом. В браке они прожили 7 лет и у них четверо детей. Для Кардашьян этот развод станет третьим.
- Одной из главных причин развода называют неудачную попытку Уэста баллотироваться на выборах. Во время предвыборной кампании он сделал ряд шокирующих и неоднозначных заявлений, а его семья заявила об обострении у музыканта психических расстройств. Уэст также говорил, что в 2012 году он думал об аборте, когда Кардашьян была беременна их первым ребенком. В своих твитах он писал, что хочет расстаться с Кардашьян, но затем извинился.