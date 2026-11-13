Обмеження роботи Starshield фіксується над усією тимчасово окупованою територією України

Президент Володимир Зеленський заявив , що це унеможливлює, зокрема, роботу перехоплювачів проти реактивних «Шахедів», а чітких пояснень, чому це сталося, досі немає.

При цьому обмеження на території, підконтрольній Україні, не зафіксовані. Міноборони вже консультується з представниками SpaceX і Міністерства війни США, щоб виправити ситуацію.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в Міноборони.

Що передувало

Це вже вдруге за останній місяць в Україні обмежують роботу Starshield. У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX зробила це вперше без попередження. Попередню швидкість повністю відновили лише через 10 днів.

За словами Зеленського, вказівка обмежити роботу Starlink для українських військових надійшла від уряду США, а технічно виконала її SpaceX. У Білому домі це заперечували. Згодом керівник SpaceX Ілон Маск визнав, що його компанія обмежувала рушила умови використання системи. Українські посадовці це заперечують.

Учора, 12 листопада, Зеленський уже заявляв, що кілька днів уздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях діє обмеження швидкості Starshield до 161 км/год. Тепер воно стосується тільки окупованих територій.