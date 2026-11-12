Над Україною знову фіксують обмеження швидкості Starshield. Зеленський каже, що це не випадковість

Українські військові знову фіксують значні збої в роботі Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.
За словами президента, вже кілька днів уздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях діє обмеження швидкості Starshield до 161 км/год.
Українські військові вже перевірили ситуацію і встановили, що це не випадкові помилки, а системне обмеження, зазначає Зеленський. Через це обмеження українські засоби перехоплення не можуть розвинути достатню швидкість, щоб наздогнати російські реактивні дрони. Через це вже є влучання.
«На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів», — наголосив Зеленський.
Наразі Україна намагається з’ясувати причини обмежень з американською стороною.
- Це вже вдруге за останній місяць в Україні обмежують роботу Starshield. У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX зробила це вперше без попередження. Попередню швидкість повністю відновили лише через 10 днів.
- За словами Зеленського, вказівка обмежити роботу Starlink для українських військових надійшла від уряду США, а технічно виконала її SpaceX. У Білому домі це заперечували. Згодом керівник SpaceX Ілон Маск визнав, що його компанія обмежувала роботу Starshield в Україні. Він пояснив це тим, що Україна нібито порушила умови використання системи. Українські посадовці це заперечують.