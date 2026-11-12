Двопартійна група конгресменів США закликала Трампа негайно відновити повноцінну роботу Starshield в Україні

Двопартійна група підтримки України, до якої входять 105 конгресменів, закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа негайно відновити повноцінну роботу системи Starshield в Україні — військової версії супутникового звʼязку Starlink.
Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу.
Крім цього, пояснень вимагають і від компанії Ілона Маска SpaceX. У Єврокомісії також заявили, що SpaceX має якнайшвидше відновити роботу Starshield в Україні та забезпечити стабільний доступ українських військових до сервісу.
Раніше 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові знову фіксують значні збої в роботі Starshield. За словами президента, вже кілька днів уздовж усієї лінії фронту і на окупованих територіях діє обмеження швидкості Starshield до 161 км/год.
- Це вже вдруге за останній місяць в Україні обмежують роботу Starshield. У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX зробила це вперше без попередження. Попередню швидкість повністю відновили лише через 10 днів.
- За словами Зеленського, вказівка обмежити роботу Starlink для українських військових надійшла від уряду США, а технічно виконала її SpaceX. У Білому домі це заперечували. Згодом керівник SpaceX Ілон Маск визнав, що його компанія обмежувала роботу Starshield в Україні. Він пояснив це тим, що Україна нібито порушила умови використання системи. Українські посадовці це заперечують.