Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Також Зеленський нагородив Марка Бекмана, старшого радника Меланії Трамп, відзнакою «Золоте серце» — за допомогу українцям і участь в евакуації цивільних з окупованих територій.

Президент відзначив її допомогу Україні та роботу заради порятунку дітей і дорослих, яких РФ незаконно вивезла з окупованих територій та які постраждали від російської агресії.

Що передувало

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор. Режим тиші в Олешках тривав з 27 вересня по 1 листопада.

За цей час у місто завезли гуманітарну допомогу й евакуювали звідти охочих цивільних. За словами першої леді США Меланії Трамп, з Олешків виїхали приблизно 800 людей.

Від імені Меланії Трамп про режим тиші в Олешках, доставку допомоги й евакуацію жителів домовлявся Марк Бекман — рекламник і продюсер, який понад двадцять років просуває особистий бренд дружини Трампа. Раніше він допомагав продавати її прикраси та мемуари, а також домовився з Amazon про $40 мільйонів за права на фільм «Меланія». «Бабель» розповів, як Бекман опинився в центрі переговорів про одну з найскладніших гуманітарних місій повномасштабної війни та перетворив евакуацію українців на історію дипломатичного успіху своєї головної клієнтки.