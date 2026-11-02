Меланія Трамп обійшла Папу Римського і врятувала жителів Олешків — цю історію світові продають Путін і Марк Бекман. Із Путіним все ясно, а хто такий Бекман — пояснюємо

Від повернення дітей — до переговорів про Олешки

Бекман представляє особисто Меланію: Білий дім називає його представником першої леді, а сам він називає себе її «ексклюзивним старшим радником». У переліку працівників адміністрації його імені немає. Звʼязок з Києвом і Москвою він налагодив, коли працював над поверненням українських дітей з Росії та окупованих територій. Ці переговори команда Меланії вела влітку 2025-го, а в жовтні того ж року перша леді публічно розповіла про них у Білому домі.

За повідомленням її офісу, 22 вересня 2026 року на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Меланії розповіли про гуманітарну кризу в Олешках. Вона вирішила втрутитися, і Бекман через налагоджені контакти почав домовлятися про режим тиші й евакуацію. За його словами, спочатку українське керівництво письмово погодилося на «ексклюзивне посередництво» Меланії, потім таку саму згоду дала російська влада. Двадцять третього жовтня Білий дім повідомив про домовленість про режим тиші в Олешках. Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив: «Ще раз повторюю: координаційна роль належить Меланії Трамп». Згодом в інтерв’ю Kyiv Independent Бекман розповів, що Путін «дуже хотів» бачити посередницею саме американську першу леді — про це йшлося в офіційному листі, який отримала її команда.

Марк Бекман розповідає в ефірі Newsmax про домовленість про режим тиші в Олешках. Getty Images / «Бабель»

Спочатку Бекман будував бренди для дизайнерів і спортсменів. Потім головною клієнткою стала Меланія

За освітою Бекман юрист, але наприкінці 1990-х залишив юридичну практику і запустив косметичну лінію Défilé. Згодом почав зводити знаменитостей з брендами — домовлявся, щоб зірки рекламували продукцію компаній або разом з ними запускали власні лінії товарів. У 2001 році Бекман став співзасновником Designers Management Agency, майбутньої DMA United. Спочатку агенція працювала з молодими дизайнерами. Допомагала розвивати їхні марки: просувала колекції та домовлялася про співпрацю з виробниками й торговельними мережами. Згодом серед її клієнтів зʼявилися спортсмени, музиканти та великі компанії. Агенція Бекмана працювала із Sony та Mercedes-Benz, модними брендами Giorgio Armani, Karl Lagerfeld і Oscar de la Renta, а також із зірками кіно і музики — Гіларі Свенк і Тейлор Свіфт.



З Меланією Бекман працює майже двадцять років. У 2010-му він допоміг їй запустити лінію Melania Timepieces & Jewelry — годинники та біжутерію по $30—200, створені за мотивами її власних прикрас. Меланія показувала їх в ефірі американського телемагазину QVC, а глядачі могли одразу зробити замовлення. Під час першого ефіру колекцію розкупили за 45 хвилин.

Годинники й біжутерія Melania Timepieces & Jewelry — лінії, яку Меланія Трамп запустила з допомогою Бекмана у 2010 році. Getty Images / «Бабель»

Після першої каденції Дональда Трампа Меланія з Бекманом узялися за технологічні проєкти. У грудні 2021 року вона виставила на продаж акварельне зображення своїх очей з коротким аудіопосланням. За одну одиницю криптовалюти Solana — тоді приблизно $150 — покупець отримував зображення, запис і NFT: електронний сертифікат із записом про власника цифрового примірника. Для аудіоверсії її мемуарів, яка вийшла у травні 2025 року, компанія ElevenLabs за допомогою штучного інтелекту відтворила голос Меланії. Бекман просував запис, розповідав, як вона особисто погоджувала вимову слів, кожну паузу й подих, і називав свою клієнтку «першою леді технологій».

«Вона моя союзниця, близька подруга і, безумовно, найважливіша клієнтка», — казав він у червні 2025 року.

Марк Бекман бере інтерв’ю в Меланії Трамп для свого подкасту Some Future Day. Getty Images / «Бабель»



Amazon заплатив за права на «Меланію» $40 мільйонів. У Конгресі запідозрили, що так компанія купувала прихильність Трампа

На прем’єру документального фільму «Меланія» 29 січня 2026 року до вашингтонського Кеннеді-центру зʼїхалися міністри, консервативні блогери й знаменитості. Гостей зустрічала чорна доріжка, ім’я першої леді було на вікнах, дверях і навіть коктейльних серветках. У чорно-білих кольорах оформили й обкладинку її мемуарів та афіші стрічки. Бекман пояснював: Меланія будує власний люксовий бренд.

До роботи над фільмом він запросив режисера Бретта Ратнера, автора комедійних бойовиків «Година пік» із Джекі Чаном і Крісом Такером. Фільмом «Меланія» Ратнер повернувся до великого кіно після майже десятирічної перерви через звинувачення шістьох жінок у сексуальних домаганнях і насильстві. Він заперечував ці звинувачення, а одразу після прем’єри йому довелося пояснювати ще й фотографію з Джеффрі Епштейном. Ратнер стверджував, що на ній зафіксована їхня єдина зустріч, і більше вони не контактували.

Режисер Бретт Ратнер (ліворуч) і продюсер Марк Бекман на світовій прем’єрі «Меланії» у вашингтонському Кеннеді-центрі, 29 січня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Реклама документального фільму «Меланія» на площі Пікаділлі в Лондоні, 29 січня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Меланія Трамп на Нью-Йоркській фондовій біржі під час промокампанії свого фільму, 28 січня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Режисер Бретт Ратнер (ліворуч) і продюсер Марк Бекман на світовій прем’єрі «Меланії» у вашингтонському Кеннеді-центрі, 29 січня 2026 року. Реклама документального фільму «Меланія» на площі Пікаділлі в Лондоні, 29 січня 2026 року. Меланія Трамп на Нью-Йоркській фондовій біржі під час промокампанії свого фільму, 28 січня 2026 року. Getty Images / «Бабель»





Стрічка показувала двадцять днів життя Меланії перед другою інавгурацією Дональда Трампа в січні 2025 року: вона обирала вбрання, планувала урочистості й готувалася повернутися до Білого дому. Бекман як продюсер домовлявся про продаж прав. За його словами, команда запропонувала великим стримінговим платформам позмагатися за проєкт. Перемогла Amazon MGM Studios із пропозицією $40 мільйонів за фільм і документальний серіал. Ще приблизно $35 мільйонів, за даними CNN, компанія витратила на рекламу. Зображення Меланії з’явилися на автобусах, у метро й на величезному екрані арени Sphere у Лас-Вегасі.

Найближчий конкурент, Disney, пропонував за права $14 мільйонів — майже втричі менше. У березні 2026 року сенаторка Елізабет Воррен і член Палати представників Генк Джонсон, обоє демократи, попросили Amazon пояснити таку ціну. За їхньою оцінкою, майже $28 мільйонів від угоди мала отримати особисто Меланія. Воррен і Джонсон припустили, що так Amazon намагається купити прихильність президента Трампа. Компанія зацікавлена в державних контрактах, податкових і митних пільгах та сприятливих рішеннях в антимонопольних справах, які ведуть проти неї американські регулятори. В Amazon підозри заперечили, а ціну пояснили доступом до першої леді та культурною й історичною цінністю проєкту. Воррен ця відповідь не переконала: «Це схоже на хабарництво у всіх на очах».

Меланія і Дональд Трамп прибувають на світову прем’єру «Меланії» у Вашингтоні, 29 січня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Бекман пропонував США бізнес із Росією, а в переговорах про Олешки побачив її «добру волю»

У день зустрічі Трампа й Путіна на Алясці, 15 серпня 2025 року, Бекман опублікував допис «США і Росія на Алясці: це лише бізнес». Він пропонував двом країнам разом видобувати арктичні ресурси, розвивати торговельні маршрути та побудувати 89-кілометровий тунель під Беринговою протокою. На його думку, такі проєкти могли б змінити світову економіку і послабити вплив Євросоюзу. Україну, про яку йшлося на зустрічі, він згадав у дужках на початку допису: «Україною займуться потім».

Режим тиші в районі Олешків мав початися 29 жовтня, але його запровадили 27 жовтня о третій ночі за київським часом. За словами Бекмана, російські військові запропонували почати раніше, щоб підготувати доставку допомоги й евакуацію, а Україна погодилася. Він назвав це «ознакою доброї волі». В інтерв’ю Kyiv Independent Бекман запевняв, що всі учасники переговорів, «включно з росіянами», працюють добросовісно. Свою впевненість пояснював тим, що сам бере участь у переговорах і давно знає людей, які їх ведуть.

Перемир’я для доставки допомоги й евакуації жителів Олешків поширили на частину Херсонщини, 30 жовтня 2026 року. X / Dmytro Lubinets Комунальники прибирають Херсон, де теж оголосили режим тиші, 30 жовтня 2026 року. X / Dmytro Lubinets Перемир’я для доставки допомоги й евакуації жителів Олешків поширили на частину Херсонщини, 30 жовтня 2026 року. Комунальники прибирають Херсон, де теж оголосили режим тиші, 30 жовтня 2026 року. X / Dmytro Lubinets



«Нейтральних спостерігачів» з каналу друга Трампа в Олешки повезли росіяни

Про висвітлення операції Бекман домовився з телеканалом Newsmax. «Ми безпосередньо працювали з власником Newsmax», — пояснював він. Канал належить Крісу Радді, який понад тридцять років дружить з Дональдом Трампом. Із липня 2025 року Newsmax також співпрацює з Trump Media — компанією, якій належить соцмережа Трампа Truth Social.

Для поїздки була потрібна й згода Москви, яка контролює доступ до окупованих Олешків. Чотирьох репортерів Newsmax публічно привітав спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, а до міста їх повезла російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Бекман називав журналістів американськими спостерігачами: вони мали знімати, записувати свідчення жителів і документувати, чи можуть люди виїхати туди, куди самі хочуть. Їхню присутність він подавав як додаткову гарантію безпечної евакуації. Глядачам Newsmax Бекман розповідав про дипломатичні заслуги Меланії ще до переговорів про Олешки. У липні 2026 року в ефірі каналу він назвав її «найвпливовішою першою леді в історії нашої країни», а результати її роботи порівнював із зусиллями НАТО і світових лідерів, яким не вдалося припинити війну.

Російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова та український омбудсман Дмитро Лубінець, 30 жовтня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Про перемир’я в Олешках паралельно з Бекманом домовлялася й команда Папи Римського. Ватикан 23 жовтня нагадав, що ще наприкінці вересня ситуацію в місті обговорював у Москві папський посланець Маттео Дзуппі. У середині жовтня Папа Лев XIV просив Путіна припинити вогонь, а згодом обговорював цю пропозицію із Зеленським. Наступного дня після заяви Ватикану Бекман в ефірі Fox & Friends запевняв, що Меланія домовилася про перемирʼя самотужки, а Папа долучився вже після неї. У Кремлі теж наголошували на заслугах Меланії. Коли російський журналіст запитав Пєскова, чому Меланії вдалося домовитися про Олешки, а Папі — ні, речник пояснив це її досвідом з повернення дітей та участю США в переговорах про завершення війни. Бекман поширив запис цієї відповіді у своєму акаунті в X.

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Меланія також ділилася російськими коментарями зі своєю аудиторією. У день оголошення перемирʼя вона без жодних ремарок поширила англомовну заяву Пєскова, яку опублікувало російське МЗС. Речник хвалив її «значний внесок» і наголошував, що її участь обговорювали Трамп і Путін. У своєму акаунті в X Меланія поширила й допис російського державного телеканалу RT, в якому Олешки називали містом у «Херсонській області Росії».

У російських репортажах допомогу Олешкам теж подають як заслугу американської першої леді. Наприклад, у сюжеті «Известий» від 30 жовтня російські сапери готують дорогу для колони з допомогою, а кореспондент пояснює: «Найскладніше було домовитися. Вдалося за посередництва американської сторони — дружини президента США Меланії Трамп». Далі в сюжеті наводять слова Путіна: він відзначає підтримку Меланії в підготовці операції, а відповідальність за гуманітарну катастрофу покладає на Україну.

Мешканці окупованих Олешків біля вантажівок з гуманітарною допомогою та евакуаційних автобусів, 30 жовтня 2026 року. Facebook / Кирило Буданов Жителі Олешків біля гуманітарного конвою, 30 жовтня 2026 року. Facebook / Кирило Буданов Мешканці окупованих Олешків біля вантажівок з гуманітарною допомогою та евакуаційних автобусів, 30 жовтня 2026 року. Жителі Олешків біля гуманітарного конвою, 30 жовтня 2026 року. Facebook / Кирило Буданов

Тридцятого жовтня Бекман в ефірі Newsmax дякував Росії та Україні за виконання плану «гуманітарної місії першої леді», того ж дня кореспондентка Newsmax Шелбі Вайлдер з Києва нагадувала, хто створив потребу в порятунку. «Москва хоче зобразити себе рятівницею цивільних у місті, яке вона окупувала, зруйнувала й довела до гуманітарної кризи», — пояснювала вона глядачам. Вайлдер попередила, що росіяни контролюють доступ журналістів, а жителі, з якими ті розмовлятимуть, можуть перебувати під тиском. Наступного дня, дочекавшись повернення колег на підконтрольну Україні територію, журналістка в Х написала, що через це включення її зняли з ефіру, — інших уточнень вона не надала.

Тридцять першого жовтня, коли евакуйовані повернулися на підконтрольну Україні територію, Меланія написала: «Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну», — і закликала будувати мирний світ для дітей. Бекман того ж дня назвав операцію «невеликою хвилею співпраці» Росії та України, яка переросте в «потужну ХВИЛЮ МИРУ», відзначив «мужність, співчуття й лідерство» українського омбудсмена Дмитра Лубінця, які, «пам’ятатимуть покоління», і подякував Кирилу Дмитрієву за «лідерство у встановленні й підтриманні перемир’я».

Першого листопада Меланія написала, що перемир’я повернуло мешканцям Олешків свободу пересування, доступ до їжі, чистої води й ліків та відчуття гідності без постійної загрози нападу. «Нехай Олешки стануть відправною точкою для тривалого миру», — закликала вона. Бекман поширив її допис і навів слова 48-річного мешканця Олешків Івана Євгеновича: «Було дуже важко. Було багато дронів, вулицями було складно пересуватися. З весни основних продуктів фактично не залишилося». Чоловік також розповідав, що мешканці щодня гинули від мін або ударів дронів. Бекман подав цю розповідь як свідчення того, що бодай тимчасово це припинило «перемир’я першої леді Меланії Трамп», але не уточнив, хто ж довів місто до такого стану. Того ж дня він поширив допис протрампівського блогера Вінса Ленґмана із закликом нагородити Меланію Нобелівською премією миру, додавши від себе коментар NOW — слово «ЗАРАЗ» в оточенні голубів.