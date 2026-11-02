ДБР закрило справу щодо керівника НАБУ, яку розпочали через оголошену ексгенпрокурором Кравченком підозру

Після того як ексгенпрокурор Руслан Кравченко надіслав поштою повідомлення про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу, а його заступник Максим Крим згодом скасував це рішення, ДБР закрило кримінальне провадження щодо Кривоноса.
Про це розповів журналістам в. о. генпрокурора Антон Ковальський, передає «Бабель».
За його словами, попри зняту помітку про підозру, ДБР деякий час проводило розслідування щодо Кривоноса. Однак потім слідчий ДБР прийняв рішення це провадження закрити.
Ковальський пояснив, що прокурор, який очолював групу у справі, мав 20 днів, щоб перевірити законність рішення. Він вивчив матеріали й не знайшов підстав для його скасування. Сам Ковальський та його заступники також не скасовували рішення, тому кримінальне провадження закрили.
- 14 вересня тоді ще генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу. Кравченко звинуватив його у підробці документів про батьківство, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів, а також у причетності до схеми продажу землі за заниженою вартістю.
- Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка, — за вплив на суддів ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації. Проте і Клименко, і Кривонос на пресконференції заявили, що не отримували офіційних підозр.
- Ці підозри Кравченко підписав після того, як 4 вересня НАБУ та САП опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. На записах у цій справі фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024-го до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.