ОГП: Фігурант справи «Карфаген» Кропива їздив у Буковель замість роботи, але отримував у цей час зарплату

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо заступника керівника департаменту міжнародного співробітництва Сергія Кропиви. Це зробили за результатами службового розслідування.

Про це розповів журналістам в. о. генпрокурора Антон Ковальський, передає «Бабель».

Справою займається Державне бюро розслідувань. За словами Ковальського, службове розслідування виявило численні випадки, коли Кропива використовував службовий автомобіль не за призначенням. Також у робочий час він перебував у Буковелі, хоча мав бути на роботі. За цей час йому продовжували платити зарплату.

Ковальський додав, що Офіс генпрокурора встановив порушення Кропивою вимог закону «Про прокуратуру». За його словами, колишній заступник керівника департаменту вчинив дисциплінарний проступок, як і Кравченко.

Результати службового розслідування передадуть до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Також Офіс генпрокурора співпрацює з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) в розслідуванні цієї справи.

Операція «Карфаген»

Кропива є фігурантом операції НАБУ і САП «Карфаген». Операція повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 мільйонів гривень, ще понад 10 мільйонів гривень могли зберігати на рахунках близьких.

За версією слідства, Кропива очолював схему — на записах він «Канцлер». 6 вересня ВАКС відправив його під варту з альтернативою застави 120 мільйонів гривень. 29 жовтня її зменшили до 93 мільйонів гривень.

На записах, опублікованих НАБУ, фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Він відкидав усі звинувачення.

Прокурор САП під час судового засідання заявив, що Кропива був довіреною людиною Руслана Кравченка — організовував ремонт у його будинку, допомагав оформити візу до США дружині Кравченка та організовував святкування дня народження генпрокурора в Мадриді.