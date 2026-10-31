Поліція затримала і направила до ТЦК львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва

Наразі Стахів проходить ВЛК. Якщо військовозобовʼязаного визнають придатним і він не має права на відстрочку чи бронювання, його мобілізують на загальних підставах.

У Львові поліція затримала і направила до ТЦК скандального псевдоактивіста Остапа Стахіва. Він перебував у розшуку з 6 березня 2026 року.

Справи Стахіва

Проти Стахіва з 2021 року порушено кримінальну справу за статтею про повалення конституційного ладу. За даними СБУ, він збирав зброю, прихильників і діяв у мережі, яку координували з Росії.

18 листопада того ж року Стахіва відправили до СІЗО на 60 діб із можливістю вийти під заставу. 30 листопада за Стахіва внесли заставу 998 800 гривень. Після СІЗО його направили до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи. А на початку 2024 року стало відомо, що Стахів створив мережу прихильників для протидії мобілізації.

25 вересня 2024 року в організатора у Стахіва провели обшуки у справі про шахрайство. Того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство.

За даними слідства, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ Стахів підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом «руху антивакцинаторів».

У соцмережах він стверджував, що російську агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів Стахів публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів української армії, чим наразив бійців на небезпеку.

Окрім цього, Стахів організував онлайн-курси «журналістики», на яких, серед іншого, вчив учнів протидіяти мобілізації в Україні. «Бабель» раніше писав, що Стахів у квітні 2023 року відкрив платні курси. Стахів прямо заявляв, що ці курси не для майбутньої роботи в медіа, а для «захисту» своїх прав. Після проходження курсу і практичного іспиту він видавав посвідчення «журналіста-правозахисника».

Утім, замість «посвідчення міжнародного зразка» він видав фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року. 3 грудня 2024 року Стахів вийшов із СІЗО після того, як його прихильники внесли заставу у 908 000 гривень.