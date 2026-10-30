Болгарія приєднається до ініціативи НАТО з протидії дронам і ракетам

Болгарія приєдналася до ініціативи НАТО щодо розвитку спроможностей виявлення та протидії низьколітаючим повітряним загрозам.

Відповідний документ підписав міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, пише Novinite.

Таким чином Болгарія приєдналася до меморандуму про співпрацю, який підписали міністри оборони Бельгії, Данії, Фінляндії, Греції, Румунії, Швеції та Туреччини. Ініціатива має посилити захист від загроз, що летять на висоті до 150 метрів. Ідеться про крилаті ракети, безпілотники та бомби.

У межах проєкту країни разом вчитимуться виявляти, ідентифікувати, відстежувати та нейтралізовувати такі загрози за допомогою передових платформ, датчиків, ефекторів та інших технологічних рішень. Співпраця охопить дві сфери — спільні закупівлі та спільний розвиток оборонного потенціалу.