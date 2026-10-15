Болгарія не має доказів, що судна в Чорному морі атакували російські дрони

Премʼєр-міністр Болгарії Румен Радев вважає недостатніми докази того, що судна в Чорному морі атакували російські дрони. Софія планує дослідити одне з атакованих суден, щоб знайти можливі уламки дронів.

Про це він сказав перед початком саміту Європейської ради в Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

«Логічно припустити, що атаки здійснює Росія, адже Україна не могла б атакувати власні судна та власні екіпажі. До того ж результати цих атак вигідні Росії. Але переконливих доказів у нас немає», — сказав Радев.

Він додав, що Болгарія поки не знає, звідки прилетіли дрони та кому вони належали. Військові зі спеціальною підготовкою вже оглянули одне з атакованих суден, однак не знайшли слідів безпілотників.

За словами прем’єра, у другій половині дня судно Chelsea 3 мають відбуксирувати до порту Бургасу. Там фахівці ретельно оглянуть його та шукатимуть уламки дронів, які допоможуть встановити винних. Радев також заявив, що попросить канцлера Німеччини Фрідріха Мерца надати докази, якщо Берлін має інформацію про походження безпілотників.

«Ми не ґрунтуємо свої звинувачення на гіпотезах. Коли ми звинувачуємо певну державу, то хочемо мати вагомі й чіткі докази», — наголосив болгарський прем’єр.

Він додав, що викликав російського посла, аби обговорити припинення ударів по суднах у Чорному морі. Проте зазначив, що Болгарія зберігає дипломатичні відносини з Росією, хоче розширити дипломатичний діалог і перейти до конкретних кроків.

Окремо Радев прокоментував рішення США послабити санкції щодо російського дизельного пального. Він привітав будь-які кроки, які допоможуть знизити ціни на пальне та підтримати конкурентоспроможність Європи.

«Знаєте, у чому зараз полягає наша проблема в Європі? У високих цінах на пальне», — сказав болгарський премʼєр.