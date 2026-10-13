Дрони вдруге за останні тижні атакували два судна біля берегів Болгарії — серед екіпажу були українці, їх врятували

Невідомі безпілотники вже вдруге за останні тижні атакували два судна біля чорноморського узбережжя Болгарії — одне з них затонуло. Влада країни вважає, що причетна Росія, однак доказів наразі не має.

Про це повідомив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев.

Сигнал лиха із судна, що перебувало за 33 кілометри на схід від міста Бяла, надійшов вночі 13 жовтня о 01:30 за місцевим часом. Екіпаж повідомив, що їх атакували три безпілотники. Прикордонна поліція врятувала 15 членів екіпажу судна Chelsea 3 — серед них було семеро українців і восьмеро азербайджанців. За словами Радева, корабель ходить під прапором Мальти та зареєстрований в Одесі.

У пʼятьох членів екіпажу легкі травми. За даними медіа Maritime.bg, вантажне судно прямувало з турецького чорноморського порту Гіресун до Джурджулешти в Молдові.

Безпілотники атакували ще одне судно — воно затонуло, звідти вдалося врятувати одну людину. Премʼєр Болгарії сказав, що після інциденту викличе посла Росії у Болгарії Елеонору Митрофанову.