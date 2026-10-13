Дрони вдруге за останні тижні атакували два судна біля берегів Болгарії — серед екіпажу були українці, їх врятували

Невідомі безпілотники вже вдруге за останні тижні атакували два судна біля чорноморського узбережжя Болгарії — одне з них затонуло. Влада країни вважає, що причетна Росія, однак доказів наразі не має.
Про це повідомив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев.
Сигнал лиха із судна, що перебувало за 33 кілометри на схід від міста Бяла, надійшов вночі 13 жовтня о 01:30 за місцевим часом. Екіпаж повідомив, що їх атакували три безпілотники. Прикордонна поліція врятувала 15 членів екіпажу судна Chelsea 3 — серед них було семеро українців і восьмеро азербайджанців. За словами Радева, корабель ходить під прапором Мальти та зареєстрований в Одесі.
У пʼятьох членів екіпажу легкі травми. За даними медіа Maritime.bg, вантажне судно прямувало з турецького чорноморського порту Гіресун до Джурджулешти в Молдові.
Безпілотники атакували ще одне судно — воно затонуло, звідти вдалося врятувати одну людину. Премʼєр Болгарії сказав, що після інциденту викличе посла Росії у Болгарії Елеонору Митрофанову.
- Зранку 6 жовтня дрони атакували два торговельні судна — Alfa Watan під прапором Того та Able під прапором Палау на схід від мису Святого Атанаса та міста Бяла. Одне судно затонуло, 18 моряків із другого врятували. Постраждали двоє людей. Болгарська влада не називала, чиї саме були ці дрони. Росія інцидент ще ніяк не коментувала. Президент Володимир Зеленський говорив, що судна атакували російські дрони.