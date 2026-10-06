Дрони атакували два торговельні судна поблизу берегів Болгарії — одне з них затонуло, доля екіпажу невідома

Дрони атакували два комерційні судна в Чорному морі неподалік узбережжя Болгарії. Постраждали судна Alfa Watan, що йшло під прапором Того, та Able під прапором Палау.

Про це пише BGNEWS.

На місці інциденту триває масштабна рятувальна операція. За даними журналістів, це перший випадок нападу на кораблі у виключній економічній зоні Болгарії.

Судно Alfa Watan отримало значні пошкодження корпусу і затонуло на схід від болгарського узбережжя. Офіційної інформації про те, чи вцілів екіпаж, ще немає. Друге судно — це теплохід Able, він загорівся після удару. 18 людей з цього корабля врятував пором під болгарським прапором.

Обставини інциденту, зокрема кому належать безпілотники, що здійснили атаку, з’ясовують.