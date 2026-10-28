У Чорному морі біля Болгарії три дрони вдарили по контейнеровозу

Інциденти з атаками дронів на судна в Болгарії

Зранку 6 жовтня дрони атакували два торговельні судна — Alfa Watan під прапором Того та Able під прапором Палау на схід від мису Святого Атанаса та міста Бяла. Одне судно затонуло, 18 моряків з другого врятували. Постраждали двоє людей. Болгарська влада не повідомляла, чиї це були дрони. Росія інцидент ніяк не коментувала. Президент Володимир Зеленський говорив, що судна атакували російські дрони.

13 жовтня дрони атакували судно Chelsea 3 . Пізніше на ньому знайшли уламки дрона. Болгарська влада розпочала розслідування.