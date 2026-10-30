У Польщі чоловік поранив ножем двох українців в автобусі через їхню національність

У польській Варшаві в середині жовтня чоловік напав із ножем на двох українців, які їхали в автобусі, через їхню національність.

Про це повідомила поліція Варшави.

За даними польської поліції, чоловік завдав українцям численних колотих і різаних ран, а потім утік. Обох пасажирів госпіталізували. Поліцейські з’ясували, що нападник переховувався і жив на території лісового комплексу в районі Бєляни. Там його й затримали.

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Чоловікові висунули три обвинувачення: два — за напад на українців через їхню національність, третє — за погрози іншому чоловікові у 2024 році. За всі ці злочини йому загрожує від трьох до 20 років ув’язнення.

Суд відправив його під варту на три місяці.