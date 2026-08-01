У Гдині затримали чоловіка, який з деревʼяною тростиною напав на українку. Постраждала опинилася в лікарні

У Гдині затримали 76-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на 40-річну українку — за даними поліції, він двічі вдарив її деревʼяною тростиною по потилиці та втік.

Про це пише TVN24.

Це сталося 30 липня. Постраждалу українку після нападу з травмами доставили до лікарні. У поліції запевнили, що її життю наразі нічого не загрожує. Проти поляка розпочали провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень.

Поліція Поморського воєводства каже, що наразі немає фактів про те, що злочин міг бути скоєний через національну упередженість. Розслідування в цій справі триває.