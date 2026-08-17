Обзивали, погрожували і викрутили руку. У Польщі чоловік і жінка напали на двох дітей через українську мову

У польському місті Бидгощі чоловік та жінка напали на двох неповнолітніх українців через те, що вони спілкувалися між собою українською мовою.

Про це повідомило Генеральне консульство України в Гданську.

Інцидент стався 14 серпня у парку біля залізничного вокзалу. Дорослі чоловік і жінка обзивали та погрожували 14-річному хлопцю та його 12-річній сестрі, які говорили українською.

Потім вони вдалися до фізичного насильства — викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, подряпавши його.

У консульстві наголосили, що фізичному здоровʼю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони «зазнали сильного емоційного стресу».

Відомство додало, що тримає справу на контролі, а консули перебувають на постійному звʼязку з матірʼю постраждалих. Після інциденту до поліції подали заяву. Наразі правоохоронці розшукують нападників.