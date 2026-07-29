Суд арештував двох підозрюваних у побитті українського подружжя в Польщі

Суд у Вроцлаві арештував на три місяці двох фігурантів, яких підозрюють у побитті українського подружжя через їхній акцент.

Про це повідомив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач для Укрінформу.

Далі захист обвинувачених матиме тиждень, щоб оскаржити рішення. Слідство триває, а правоохоронці збирають докази.

Водночас третього підозрюваного у побитті ще не затримали.

27 липня мати постраждалої дівчини Каріна Кіцай розповіла, що у польському Вроцлаві троє поляків жорстоко побили її доньку Настю та її чоловіка Максима. Вони били українця ногами, а дівчину кілька разів вдарили, коли вона намагалася його захистити. Після цього нападники втекли.

Дівчина дістала тяжкі травми — лікарі наклали їй шви на шию. У обох постраждалих медики підозрювали струс мозку.

Під вечір того ж дня у Польщі затримали двох підозрюваних 27 і 45 років. Одного з них затримали, коли він намагався залишити Вроцлав. Вони порушують закон не вперше.