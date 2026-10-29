Reuters: 27 громадян Уганди загинули або зникли безвісти на війні в Україні — їх завербувала РФ до своєї армії

В Уганді заявили, що 27 їхніх громадян, завербованих до російської армії для війни в Україні, загинули або зникли безвісти.
Про це йдеться в листі посольства Уганди в Москві до Міністерства закордонних справ Уганди, пише Reuters.
У посольстві Уганди в Росії назвали імена 11 загиблих угандійців, доля ще 16 невідома. Їх також немає у списку військовополонених. Посадовець Міністерства закордонних справ Уганди підтвердив, що лист, який отримали журналісти, справжній.
- 26 жовтня Bloomberg писав, що Росія почала вербувати дедалі більше африканців, щоб компенсувати нестачу особового складу в армії. Впродовж дев’яти місяців цього року Москва вербувала чоловіків із Зімбабве, Бурунді та Сьєрра-Леоне.
- Загалом Росія завербувала для війни проти України понад 45 959 іноземців зі 151 країни. Вони підписали контракти зі Збройними силами РФ. Українські військові захопили в полон бійців з 51 країни.