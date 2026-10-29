Reuters: 27 громадян Уганди загинули або зникли безвісти на війні в Україні — їх завербувала РФ до своєї армії

В Уганді заявили, що 27 їхніх громадян, завербованих до російської армії для війни в Україні, загинули або зникли безвісти.

Про це йдеться в листі посольства Уганди в Москві до Міністерства закордонних справ Уганди, пише Reuters.

У посольстві Уганди в Росії назвали імена 11 загиблих угандійців, доля ще 16 невідома. Їх також немає у списку військовополонених. Посадовець Міністерства закордонних справ Уганди підтвердив, що лист, який отримали журналісти, справжній.