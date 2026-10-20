Коордштаб: РФ завербувала на війну майже 46 000 іноземців зі 151 країни

Проєкт Коордштабу «Хочу жить» станом на 1 жовтня встановив імена 45 959 іноземців зі 151 країни, які підписали контракти зі з Збройними силами РФ.

Про це повідомив секретар Коордштабу Дмитро Усов, передає пресслужба.

Масштаби вербування іноземців зростають: у 2022 році РФ вдалося залучити до Збройних сил 94 іноземці, у 2023 році — 4 067, у 2024 році — 8 877, вже у 2025 році контракт підписали 16 085 іноземних громадян, а за 9 місяців 2026 року — 16 168.

У планах росіян загалом за цей рік завербувати на війну в Україні 18 500 іноземців. Проте якщо росіяни продовжать у тому ж темпі, то свій план вони перевиконають уже в листопаді, а до кінця 2026 року кількість нових контрактників-іноземців може сягнути 21 500.

За даними Коордштабу, найбільше іноземців РФ завербувала в Узбекистані, Таджикистані та Білорусі. Проте найшвидше цей процес зростає в країнах Африки та Латинської Америки. За дев’ять місяців 2026 року контракти на службу в РФ підписали 1 449 громадян Колумбії, 699 — Бурунді, 530 — Зімбабве та 503 — Перу.

Загалом опитування іноземних військовополонених, яке провів проєкт «Хочу жить», показало, що 46,7% підписали контракт заради того, щоб отримати російське громадянство. Серед них лише 28% не знали, що воюватимуть проти України.

Окрім того, 41,4% найманців завербували через військкомати та пункти відбору. Ще 48,8% потрапили в полон через травми, а 79% від усіх найманих іноземців хочуть повернутися до РФ в межах обміну.