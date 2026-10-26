Bloomberg: Росія почала вербувати африканців із бідніших країн, щоб покрити свої втрати на війні проти України

Росія почала вербувати дедалі більше африканців, щоб компенсувати нестачу особового складу в армії. Впродовж дев’яти місяців цього року Москва завербувала чоловіків із Зімбабве, Бурунді та Сьєрра-Леоне.

Про це свідчать дані української розвідки, пише Bloomberg.

Як пишуть журналісти, у багатьох африканських країнах зростає занепокоєння через спроби вербувати їхніх громадян. За словами родичів деяких чоловіків, їм пропонували значні одноразові виплати за підписаний контракт, високі зарплати та можливість отримати російське громадянство.

Зараз Росія звернула увагу на країни з низькими демократичними показниками, обмеженою свободою преси та слабкою судовою системою. Зокрема, у період з 1 січня до 30 вересня країна завербувала 699 ​​чоловіків з Бурунді та 530 із Зімбабве. Також з початку року зросла кількість завербованих із Демократичної Республіки Конго, Сьєрра-Леоне, Судану та Камеруну.

Росія вперше з початку війни проти України почала вербувати бійців на Мадагаскарі. Уряди деяких країн вже бʼють на сполох. У Ботсвані та Південній Африці закликали чоловіків не погоджуватися на «прибуткову» роботу у РФ. Також уряди Кенії та Гани безпосередньо звернулися до Кремля.