AP: У Пентагоні відмовилися розслідувати обмеження Starlink і Starshield в Україні

Генеральний інспектор Пентагону відмовився розслідувати нещодавні обмеження роботи супутникової системи Starlink та її військової версії Starshield в Україні.

Про це пише Associated Press, яке отримало відповідь на запит законодавців.

Розслідувати інцидент просили девʼять сенаторів — чотири республіканці та пʼять демократів. Зокрема, вони хотіли з’ясувати, хто саме ухвалив рішення сповільнити супутниковий зв’язок для України — представники уряду США чи компанія SpaceX.

Однак офіс генерального інспектора Пентагону відповів, що ці питання краще адресувати Повітряним силам США. Помічник у Конгресі, з яким поговорило AP, розцінив це як фактичну відмову проводити розслідування.

«Викликає занепокоєння, що генеральний інспектор, судячи з усього, вирішив не розслідувати випадки перебоїв у супутниковому зв’язку, на який Україна покладається для захисту свого цивільного населення», — заявила у коментарі агентству AP сенаторка Джин Шахін.

За її словами, адміністрація Дональда Трампа і SpaceX по-різному пояснювали причини обмежень, тому ситуація потребує незалежної перевірки.