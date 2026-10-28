Британія надасть Україні €11,94 млрд додаткової підтримки

Британія надасть Україні приблизно €11,94 мільярда додаткової підтримки. Ця допомога надійде додатково до щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з премʼєр-міністром Британії Енді Бернемом.
Із цієї суми €8,36 мільярда становитиме економічна підтримка на наступні три роки. Ще €3,58 мільярда передбачили в межах британської експортної підтримки, переважно для поставок зброї Україні.
За словами Зеленського, вони з Бернемом також обговорили санкційну політику — Британія в цьому буде й надалі принциповою.
- На засіданні «Рамштайну» у лютому Британія виділила Україні найбільший пакет підтримки за всю історію — понад €610,71 мільйона. У вересні стало відомо, що Британія виділить €121,69 мільйона на пакет протиповітряної оборони для України, до якого ввійдуть ракети для систем Patriot та інше обладнання. Його мають доставити до початку зими.