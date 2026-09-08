Велика Британія виділить £100 млн, щоб посилити українську ППО перед зимою

Велика Британія виділить £100 мільйонів ($135,5 мільйона) на пакет протиповітряної оборони для України, до якого ввійдуть ракети для систем Patriot та інше обладнання. Його мають доставити до початку зими.

Про це повідомив уряд Великої Британії.

Фінансування спрямують через механізм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). За ці кошти Україна отримає ракети для Patriot та інші засоби ППО.

Також Британія продовжить постачати Україні безпілотники. Лондон планує передати понад 120 тисяч дронів цього року, з яких 25 тисяч уже доставили. Йдеться про дрони-перехоплювачі для знищення російських БпЛА, розвідувальні та ударні безпілотники.

Крім того, Велика Британія разом із Німеччиною, Данією, Литвою, Нідерландами, Норвегією і Швецією профінансує постачання Україні десятків тисяч артилерійських боєприпасів великої дальності найближчими місяцями.