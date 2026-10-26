ВАКС зменшив заставу для Тимошенко з 33 мільйонів до 266 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для лідерки парламентської партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яку підозрюють у корупції, з понад 33 мільйонів до 266 тисяч гривень.

Про це йдеться в трансляції засідання суду.

Тимошенко звернулася із цим проханням до суду. Її захист просив зменшити заставу до 80 прожиткових мінімумів, аргументуючи це тим, що депутатка виконує обов’язки, які на неї наклав суд. Заставу за Тимошенко внесли ще в січні, тож тепер заставодавцям мають повернути кошти.

Нардепка також заперечувала ризик втечі за кордон і заявляла, що раніше поверталася в Україну після закордонних відряджень. Прокурор заперечував проти зменшення застави, посилаючись на фінансові можливості депутатки.