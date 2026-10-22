Ексочільника департаменту інформаційних технологій ОГП відправили під варту на 60 діб — він фігурант операції «Карфаген»

Ексочільнику департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івану Тимошенку обрали запобіжку — це 60 діб під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 8 мільйонів гривень. Він є одним з фігурантів операції «Карфаген».

Про це пише «Суспільне».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила взяти його під варту із заставою у 100 мільйонів гривень.

Раніше 22 жовтня правоохоронці оголосили підозру ексочільнику одного з департаментів Офісу генпрокурора у справі «Карфаген» про «кришування» співробітниками Офісу генпрокурора шахрайських кол-центрів. Як повідомляли джерела «Бабеля», підозру оголосили Івану Тимошенку.

За даними слідства, він займався комунікацією з представниками нелегальних кол-центрів та отримував від них кошти. Також правоохоронці кажуть, що посадовець відповідав за безпеку інших учасників схеми й залучав до шахрайської схеми нових людей.

Раніше прокурор САП повідомляв, що Тимошенко бронював готелі для заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви та генпрокурора Руслана Кравченка перед службовою поїздкою до Іспанії. Крім цього, за даними слідства, Тимошенко збирав кошти з колег і друзів на подарунки та брав участь у виборі мотоцикла Harley-Davidson для Кропиви. Слідство вважає, що на посаду в ОГП Тимошенка влаштував особисто Кропива.