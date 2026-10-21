Голова Національного банку України Андрій Пишний підтвердив, що в приміщенні Нацбанку провели обшуки детективи НАБУ та САП.

Про це Пишний повідомив у фейсбуку.

За словами голови Нацбанку, справа, через яку проводили обшуки, не стосується ні діяльності НБУ, ні його службової діяльності як голови. Пишний каже, що в результаті обшуків «не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення ним чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень».

Новини про обшуки зʼявились на тлі гучного розслідування «Форест Гамп», у межах якого правоохоронці викрили схему відмивання коштів через державний Сенс Банк, щоб сплатити заставу за фігуранта операції «Мідас» Германа Галущенка. У Сенс Банку після цього проводили обшуки, а Пишного викликали на засідання Верховної Ради для звіту про ситуацію навколо Сенс Банку.

Сьогодні медіа Dilo.ua з посиланням на джерела написало про відставку Пишного. Вони стверджували, начебто Пишний уже написав заяву за власним бажанням через стан здоровʼя. Однак Нацбанк у коментарі «Бабелю» спростував інформацію про звільнення.