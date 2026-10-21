Голова НБУ Андрій Пишний не подавав у відставку — про це раніше писали медіа

Голова Національного банку України Андрій Пишний не подавав у відставку.

Про це повідомили «Бабелю» в пресслужбі Нацбанку.

«НБУ офіційно спростовує чутки про нібито відставку голови Національного банку Андрія Пишного», — сказали там.

Про відставку сьогодні написало медіа Dilo.ua з посиланням на джерела. Вони стверджували, начебто Пишний уже написав за власним бажанням через стан здоровʼя.

Раніше цього ж дня НАБУ та САП провели обшуки в приміщенні НБУ та вдома в одного з його працівників. За даними медіа, обшуки проходили в Пишного. Деталей обшуків не розголошували, НАБУ лише повідомило, що нікого не затримували і підозр не оголошували.

Що передувало

Новини про обшуки зʼявились на тлі гучного розслідування «Форест Гамп», у межах якого правоохоронці викрили схему відмивання коштів через державний Сенс Банк, щоб сплатити заставу за фігуранта «операції Мідас» Германа Галущенка. У Сенс Банку після цього проводили обшуки, а Пишного викликали на засідання Верховної Ради для звіту про ситуацію навколо Сенс Банку.