НАБУ та САП прийшли з обшуками до Нацбанку та до одного з його співробітників

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного з його співробітників.

Про це повідомили у телеграмі НАБУ.

Наразі затриманих немає, також нікому не оголошували підозри. Інші деталі в НАБУ не повідомляють. Правоохоронці не повідомили, в кого саме проходять обшуки, однак «Економічна правда» писала, що ідеться про очільника Національного банку України Андрія Пишного.

Новини про обшуки зʼявились на тлі гучного розслідування «Форест Гамп», в межах якого правоохоронці викрили схему відмивання коштів через державний Сенс Банк, щоб сплатити заставу за фігуранта «операції Мідас» Германа Галущенка. У Сенс Банку після цього проводили обшуки, а Пишного викликало на засідання Верховної Ради для звіту про ситуацію навколо Сенс Банку.