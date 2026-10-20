У соцмережах вкотре вірусяться чутки про смерть Кім Чен Ина. Північна Корея у відповідь показала фото його появи на виставці

Останні кілька днів у соцмережах ширяться непідтверджені повідомлення про смерть лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. У відповідь на це північнокорейські державні медіа повідомили, що 19 жовтня він відвідав виставку одягу та взуття в Пхеньяні.

Чутки поширили, зокрема, британський таблоїд The Sun та індійське видання Economic Times. Вони посилалися на дописи в соцмережах, автори яких стверджували, що Кім Чен Ин переніс сильний крововилив у мозок, впав у кому, а потім помер у лікарні в Пекіні.

Першоджерелом цих новин, ймовірно, став допис в X китайського дисидента Се Ваньцзюна, який живе у США. 18 жовтня він заявив, начебто після крововиливу до КНДР спершу відправили китайських медиків, а згодом Кім Чен Ина таємно доправили до Пекіну через проблеми з медичним обслуговуванням у КНДР. А після смерті його тіло повернули до Північної Кореї. Жодних доказів на підтвердження цих заяв він не навів.

Як пише південнокорейське агентство Yonhap, Се називає себе головою Китайської демократичної партії, забороненої китайською владою. Раніше він також поширював непідтверджені чутки про смерть лідера Китаю Сі Цзіньпіна та використання його двійника.

Північнокорейські державні медіа не коментували чуток безпосередньо, але 20 жовтня KCNA написав, що напередодні Кім Чен Ин разом із донькою Чжу Е відвідали виставку одягу та взуття, і опублікував відповідні фото.