Повітряні сили: США попередили лише про один із двох балістичних ударів РФ цієї ночі

У ніч проти 19 жовтня росіяни двічі вдарили балістикою по Києву. Але партнери попередили лише про другий удар.
Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни били по Києву ракетами «Іскандер-М» та ракетами із ЗРК С-400. Перший удар був о 23:00, другий — о 03:00. Під час першого удару інформація від партнерів не надійшла. Українські фахівці разом з партнерами наразі зʼясовують, чому так сталося.
Водночас Україна має власні джерела інформації та відстежує повітряний простір, додав Ігнат. Завдяки цим ресурсам попередили про запуск балістичних ракет о 23:00. Зокрема, про загрозу повідомляли в соцмережах Повітряних сил.
Уже о третій ночі, коли росіяни вдарили по Києву вдруге, партнери попередили про це Україну.
- У ніч проти 19 жовтня росіяни знову вдарили балістикою по Києву, від чого одна людина загинула, ще щонайменше восьмеро постраждали. Кореспондент RFE/RL у Вашингтоні Алекс Рафоглу повідомив, що Україна не отримувала від США попередження про цю атаку на Київ і Київщину. Цю інформацію згодом підтвердив і президент Володимир Зеленський.
- Минулого тижня США також не попередили про щонайменше два балістичні обстріли української столиці. Цьому передували повідомлення про те, що США погрожували припинити обмін розвідданими з Україною через удари по російських НПЗ. Але 18 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що США відновили обмін розвідданими з Україною.