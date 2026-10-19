Повітряні сили: США попередили лише про один із двох балістичних ударів РФ цієї ночі

У ніч проти 19 жовтня росіяни двічі вдарили балістикою по Києву. Але партнери попередили лише про другий удар.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни били по Києву ракетами «Іскандер-М» та ракетами із ЗРК С-400. Перший удар був о 23:00, другий — о 03:00. Під час першого удару інформація від партнерів не надійшла. Українські фахівці разом з партнерами наразі зʼясовують, чому так сталося.

Водночас Україна має власні джерела інформації та відстежує повітряний простір, додав Ігнат. Завдяки цим ресурсам попередили про запуск балістичних ракет о 23:00. Зокрема, про загрозу повідомляли в соцмережах Повітряних сил.

Уже о третій ночі, коли росіяни вдарили по Києву вдруге, партнери попередили про це Україну.