Держсекретар США каже, що перед балістичною атакою РФ на Київ могли бути проблеми із системою раннього попередження

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не знає, чому Україна знову не отримала завчасного попередження перед нічним ударом балістичними ракетами по Києву.
Про це він сказав у коментарі кореспонденту RFE/RL у Вашингтоні Алексу Рауфоглу.
Утім, за словами Рубіо, кілька днів тому в українській системі раннього попередження вже виникали проблеми з програмним забезпеченням. Їх вивчало Європейське командування Збройних сил США (EUCOM).
«Що саме сталося минулої ночі, я точно не знаю», — сказав Рубіо.
Його також запитали, чи непокоїть Вашингтон безпека американських дипломатів у Києві. Рубіо відповів, що США регулярно оцінюють ризики для своїх диппредставництв у зонах бойових дій і наразі не змінювали формат роботи або чисельність дипломатичної присутності в Києві.
- Минулого тижня США не попередили про щонайменше два балістичні обстріли Києва. Цьому передували повідомлення про те, що США погрожували припинити обмін розвідданими з Україною через удари по російських НПЗ — попередження про підготовку балістичних ударів РФ Україна отримує саме від США.
- 18 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що США відновили обмін розвідданими з Україною. Але у ніч проти 19 жовтня росіяни знову вдарили балістикою по Києву, від чого одна людина загинула, ще щонайменше восьмеро постраждали. Кореспондент RFE/RL у Вашингтоні Алекс Рафоглу повідомив, що Україна вкотре не отримала від США попередження про цю атаку на Київ. Цю інформацію підтверджує і Bloomberg.