Держсекретар США каже, що Білий дім не наказував обмежити роботу Starlink в Україні, а доступу до Starshield в України нема

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив, що Білий дім наказував обмежити роботу Starlink в Україні.

Про це він заявив у розмові з журналістами.

«Це не було зроблено навмисно. Ми до цього не причетні. Наскільки мені відомо, ніхто у США не віддавав наказу знизити швидкість Starlink. Так сталося, але, наскільки я розумію, роботу вже відновили. Зараз усе працює так само, як і раніше», — каже держсекретар.

Окремо Рубіо наголосив, що мова саме про комерційний сервіс Starlink, а не військову систему Starshield. За його словами, доступу до Starshield Україна наразі не має, хоч Київ і просив надати його для далекобійних ударів углиб Росії. Дежсекретар наголосив, що це питання ще обговорюють.

«Starshield — це контракт із американськими військовими. Він не має жодного стосунку до України. Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield. Зараз Україна не має доступу до Starshield. Вона просила надати його, щоб завдавати далекобійних ударів углиб Росії. На цей момент такого доступу немає. Це два різні продукти», — зазначив він.

Що передувало

Джерела «Бабеля» в Міноборони заявили, що у ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів Starshield — це військова версія супутникового зв’язку Starlink. За словами наших співрозмовників, українські Сили оборони про це рішення не попередили.

Перед цим медіа писали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через удари по російських НПЗ.

Коментуючи цю ситуацію, засновник SpaceX Ілон Маск писав, що системи Starshield контролюються урядом США, тому обмеження швидкості та правила їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент Дональд Трамп.

Проте Reuters писало, що наказ обмежити роботу Starshield для України надійшов саме з Білого дому. Там це заперечили та пояснили ситуацію «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. При цьому Володимир Зеленський наступного дня зазначив, що робота мережі відновилася ще не повністю. Окремо він зазначив, що через обмеження по швидкості Україна втратила здатність збивати реактивні «Шахеди».

Axios 17 жовтня писав, що обмежити швидкість Starlink для України запропонував Ілон Маск, а Дональд Трамп погодився.