Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі

Російські військовослужбовці взяли в полон українських захисників і розстріляли їх на Запоріжжі.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Це сталось на Гуляйпільському напрямку. Зараз правоохоронці опрацьовують матеріали, які надали українські військові. Ідеться про перехоплені розмови росіян.
Правоохоронці порушили справу за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
- Росіяни вже не вперше вбивають українських військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій і міжнародним злочином. У квітні вони розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині. Це сталося біля селища Ветеринарне.
- Після цього, у серпні, росіяни розстріляли українського військовополоненого поблизу селища Мирне Волноваського району Донецької області.