Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі

Російські військовослужбовці взяли в полон українських захисників і розстріляли їх на Запоріжжі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Це сталось на Гуляйпільському напрямку. Зараз правоохоронці опрацьовують матеріали, які надали українські військові. Ідеться про перехоплені розмови росіян.

Правоохоронці порушили справу за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.