Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині

Росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині.

Першим про це повідомив 11 квітня проєкт DeepState, а згодом підтвердив 14 армійський корпус.

Це сталось біля селища Ветеринарне, де армія РФ штурмувала українські позиції. Коли конкретно стався розстріл, невідомо.

У корпусі додали, що українські правоохоронні органи та міжнародні слідчі групи вже збирають доказову базу для відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).