Росіяни розстріляли українського військовополоненого на Донеччині

Російські військові розстріляли українського військовополоненого поблизу селища Мирне Волноваського району Донецької області.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, 22 липня росіяни атакували позиції ЗСУ в районі Мирного, захопили одного з українських захисників у полон, а потім розстріляли його.

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину. Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.