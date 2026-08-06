Росіяни розстріляли українського військовополоненого на Донеччині

Російські військові розстріляли українського військовополоненого поблизу селища Мирне Волноваського району Донецької області.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
За даними слідства, 22 липня росіяни атакували позиції ЗСУ в районі Мирного, захопили одного з українських захисників у полон, а потім розстріляли його.
Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину. Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.
- Росіяни вже не вперше вбивають українських військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій і міжнародним злочином. У квітні вони розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині. Це сталося біля селища Ветеринарне.