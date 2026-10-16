В «Укрзалізниці» запустили нову функцію — тепер можна переглянути середню кількість евакуаційних зупинок і затримок поїзда

«Укрзалізниця» запустила нову функцію для тих, хто купує квитки онлайн, — відтепер можна переглянути середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Для цього компанія бере середню статистику за останні 10 днів. У заяві наголошують, що це не гарантія, а довідкова інформація.