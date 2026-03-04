Росіяни атакували залізницю на Одещині та Миколаївщині — серед постраждалих є діти

Протягом дня 4 березня російські війська вдарили по залізничній інфраструктурі Миколаївської та Одеської областей. Через це постраждали працівники залізниці та діти.

Про це повідомляє віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зокрема, на Миколаївщині зранку російський безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. Постраждав один працівник залізниці.

На Одещині росіяни вдарили ракетою по обʼєкту транспортної інфраструктури. Пошкоджена адміністративна будівля залізничної станції.

Постраждали четверо людей, серед них двоє дітей, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Стан дітей і ще однієї людини — середньої тяжкості. Ще один постраждалий — у тяжкому стані.

В «Укрзалізниці» наголосили, що російські війська посилили атаки по залізничній інфраструктурі — від початку березня вже вдарили по 18 таких об’єктах. У середньому по шість ударів дронами на добу.

З початку місяця пошкоджено вже 41 об’єкт. Серед головних цілей росіян — рухомий склад і пасажирські вагони. Під ударами також локомотиви, вантажні вагони та спеціалізована техніка, яка використовується для ремонту інфраструктури.

Зокрема, ввечері 3 березня РФ намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро — Ковель. Залізничники швидко зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Ворожий дрон влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали.