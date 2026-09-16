«Укрзалізниця» поки не має планів скорочувати маршрути в прифронтові регіони. Обмеження можливі, якщо погіршиться безпекова ситуація

В «Укрзалізниці» поки не мають планів скорочувати кількість поїздів до прифронтових регіонів. Графік поїздів УЗ складатиме в жовтні-листопаді, а затвердити його планують на початку грудня — і він залежатиме від безпекової ситуації.

Про це «Бабелю» повідомили в пресслужбі УЗ у відповідь на запит.

Минулого тижня низка великих телеграм-каналів почала поширювати інформацію, що у 2027 році перестануть курсувати поїзди до Харківської, Чернігівської, Запорізької, частково Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської областей та всієї Херсонської.

Також лунали заяви про те, що очікуються великі перебої з потягами по всій лівобережній Україні, до Миколаєва, Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Кропивницького тощо.

«Укрзалізниця» цю інформацію не підтверджує, хоч й визнає: наприкінці літа ситуація різко ускладнилася через нові масовані обстріли. Там не виключають, що можуть обмежувати чи змінювати маршрути у разі суттєвих пошкоджень інфраструктури, рухомого складу та загрози безпеці пасажирів.

«Такі рішення ухвалюються в оперативному режимі. Відповідно, після стабілізації ситуації в конкретному регіоні або після ремонту залізничної інфраструктури може розглядатися питання про відновлення курсування поїздів у звичному режимі. У разі виникнення додаткової потреби в перевезеннях (наприклад, евакуації мирного населення) та за наявності відповідних можливостей можуть призначатися додаткові рейси», — зазначили в УЗ.

Тим часом голова правління УЗ Олександр Перцовський в ефірі телемарафону назвав подібні заяви в телеграм-каналах інформаційною кампанією проти УЗ.

«Це мрія нашого ворога з першого дня вторгнення, коли завдали надзвичайних ударів по залізниці. І з того моменту не було дня, щоб залізниця (інфраструктура або рухомий склад) не були під ударом. Тому це мрія і, вочевидь, ведеться як пряма робота проти залізниці, так і інформаційна кампанія», — сказав він.

Перцовський переконує: залізниця сполучення зберігатиме. Він нагадав, що 15 вересня президент анонсував комбіновані маршрути (поїзди та автобуси) там, де росіяни вибивають локомотивну техніку і роблять залізницю непроїзною.

«Залізниця буде десь трансформуватися, десь пропонуватиме нові рішення, але точно не полишатиме прифронтових громад там, де безпеково це лишається можливим. Жодних намірів зупиняти залізничне сполучення по всій країні чи обрізати сполучення України зі світом залізниця не має», — додав голова УЗ.

Перцовський також розповів, що лише з початку вересня росіяни атакували вже 22 локомотиви. Дві треті цих атак припали на пасажирські чи приміські поїзди.