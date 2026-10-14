Суд у США дозволив американським медіа працювати в Білому домі, попри заборону Трампа

Суд видав постанову, згідно з якою Трамп, імовірно, порушив закон, коли намагався заборонити журналістам працювати в Білому домі. Постанова продовжує дію тимчасового судового захисту, який 24 вересня скасував рішення Трампа щодо журналістів.

Федеральний суд США дозволив журналістам CNN, MS NOW і Politico працювати в Білому домі, незважаючи на заборону президента Дональда Трампа.

Конфлікт Трампа з американськими медіа

18 вересня Дональд Трамп заборонив журналістам трьох великих американських медіа — СNN, MS NOW і Politico — працювати в Білому домі. Він заявив, що втомився від негативних матеріалів про свою адміністрацію, і звинуватив медіа в тому, що вони навмисно пишуть негативні та фейкові новини.

У відповідь медіа подали позов до суду на Трампа. А чотири найбільші американські телемережі (ABC, CBS, NBC, Fox News), які разом із CNN входять до телевізійного пулу Білого дому, відмовилися висвітлювати заходи за участю президента США.

Після цього Білий дім вирішив запустити в себе на ютуб-каналі Trump TV — цілодобовий ефір з виступами президента США, заявами його адміністрації та новинами Білого дому.

Уже 24 вересня федеральний суд у Вашингтоні тимчасово скасував заборону президента США і наказав повернути репортерам CNN, MS NOW і Politico їхні перепустки.