Суд наказав Білому дому повернути перепустки журналістам CNN, MS NOW і Politico

Федеральний суд у Вашингтоні тимчасово заблокував заборону президента США Дональда Трампа на доступ CNN, MS NOW і Politico до Білого дому. Їхні репортери мають негайно отримати свої перепустки.

Про це йдеться в ухвалі суду.

У тексті вказано, що перепустки забрали без попередження і можливості пояснити свою позицію. До того ж адміністрація Трампа заздалегідь чітко не визначила, за які порушення можна втратити доступ.

Суддя не побачив достатніх доказів того, що публікації цих редакцій справді нашкодили нацбезпеці. Ба більше, він поставив під сумнів, що саме нацбезпека була реальною причиною такого рішення. Ухвала діятиме 14 днів. За цей час суд визначить подальший порядок розгляду справи.

Конфлікт Трампа з американськими медіа

18 вересня Дональд Трамп заборонив журналістам трьох великих американських медіа — СNN, MS NOW і Politico — працювати в Білому домі. Він заявив, що втомився від негативних матеріалів про свою адміністрацію, і звинуватив медіа в тому, що вони навмисно пишуть негативні та фейкові новини.

У відповідь медіа подали позов до суду на Трампа. А чотири найбільші американські телемережі (ABC, CBS, NBC, Fox News), які разом із CNN входять до телевізійного пулу Білого дому, відмовилися висвітлювати заходи за участю президента США.

Після цього Білий дім вирішив запустити у себе на ютуб-каналі Trump TV — цілодобовий ефір з виступами президента США, заявами його адміністрації та новинами Білого дому. Водночас Офіс першої леді США Меланії Трамп дозволив журналістам CNN і Politico висвітлювати її захід у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.