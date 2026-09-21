CNN, MS NOW та Politico подали до суду на Трампа через заборону працювати в Білому домі

СNN, MS NOW та Politico подали позов проти президента США Дональда Трампа та трьох його радників. Медіа вимагають відновити доступ своїх журналістів до Білого дому та визнати заборону працювати там неконституційною.

Про це пише Politico у спільній заяві трьох видань.

Журналістів трьох медіа не пустили до Білого дому 19 вересня, а Секретна служба вилучила їхні акредитації. У спільній заяві редакції заявили, що Білий дім без попередження та належної процедури анулював їхні перепустки.

Журналісти заявили, що уряд не повинен вирішувати, про що мають повідомляти або що мають публікувати журналісти. Медіа посилаються на Першу поправку до Конституції США, яка гарантує свободу преси. Позов подали до Окружного суду США у Вашингтоні.

Відповідачами у справі, крім Трампа, стали глава його адміністрації Сьюзі Вайлз, директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг і директор Секретної служби Шон Керран.

Трамп відреагував на позов дописом у Truth Social. Він заявив, що Білий дім не атакує свободу преси, а бореться з «фейковими новинами», які, за його словами, стали загрозою національній безпеці.