США ввели санкції проти Міжнародного кримінального суду

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).
Про це повідомляє Reuters.
Державний секретар США Марко Рубіо у своїй заяві, з якою перед офіційним виступом ознайомилось агентство, заявив: «Президент Дональд Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду переслідувати американців».
За словами Рубіо, Вашингтон заборонить операції з МКС, «позбавивши його ресурсів і паралізувавши його здатність функціонувати». Він також закликав союзників, які є учасниками суду, вплинути на його діяльність.
Заступниця прокурора МКС Назхат Шамім Хан уже засудила таке рішення США. За її словами, вони спрямовані проти міжнародного верховенства права та незалежної судової установи. Однак ці обмеження не зупинять роботу суду.
Reuters зауважує, що санкції оголосили в той самий день, коли колишня суддя апеляційної палати МКС Наві Піллей отримала Нобелівську премію миру за роботу у сфері міжнародного кримінального правосуддя. Нобелівський комітет зазначив, що нагорода має нагадати про важливість міжнародного права в час, коли його судді та інституції зазнають політичного тиску.
- Незадоволення адміністрації Дональда Трампа роботою МКС виникло ще під час його першого президентського терміну, коли суд намагався розслідувати ймовірні воєнні злочини американських військових в Афганістані.
- Також США, які не є учасниками МКС, критикували його за те, що в листопаді 2024 року суд видав ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта через воєнні злочини під час операцій Ізраїлю в Газі. У лютому 2025 року друга адміністрація Трампа наклала санкції на установу.
- У серпні 2026-го США також ввели санкції проти президентки МКС Томоко Акане і декількох посадовців. Держсекретар Рубіо тоді пояснював це тим, що суд нібито зловживав своїми повноваженнями.