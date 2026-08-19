США запровадили санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане з Японії, а також проти старшого судового юриста МКС Абдулайє Сеє із Сенегалу.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Посадовець заявив, що Акане та Сеє причетні до дій МКС, повʼязаних із розслідуванням, арештом, затриманням або переслідуванням представників країн, які не визнають юридичну силу Міжнародного кримінального суду.

Санкції блокують можливі активи Акане та Сеє у США й обмежують їхній доступ до американської фінансової системи. Водночас тимчасова ліцензія дозволяє завершити фінансові операції з Акане до 17 вересня.

За словами Рубіо, адміністрація президента Дональда Трампа вважає МКС «корумпованим та політизованим» судом, який перевищує свої повноваження та посягає на державний суверенітет. Усе тому, що суд може переслідувати громадян країн, які не є учасниками органу.